Daniel Au Yeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Au Yeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Au Yeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Au Yeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Au Yeong 10 Şubat 2003 tarihinde Eindhoven şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya,Singapur uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Yuan Hao Au Yeong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Au Yeong Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Daniel Au Yeong, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Au Yeong'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Au Yeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Au Yeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Au Yeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Au Yeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Daniel Au Yeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Au Yeong şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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