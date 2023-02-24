Daniel Avramovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Avramovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Avramovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Avramovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Avramovski 20 Şubat 1995 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Аврамовски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Avramovski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Irfan Redžepagić yapmaktadır. Daniel Avramovski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Avramovski'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Avramovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Avramovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Avramovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Avramovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2013 yılında Makedonija

30 Haziran 2014 yılında Rabotnicki

26 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız

12 Temmuz 2015 yılında OFK Belgrad

30 Haziran 2016 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2017 yılında NK Olimpija

31 Ağustos 2017 yılında Vojvodina

30 Haziran 2018 yılında NK Olimpija

8 Şubat 2019 yılında Vardar

14 Ağustos 2020 yılında Kayserispor

8 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2022 yılında FK Sarajevo

Daniel Avramovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Avramovski şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Avramovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rabotnicki Skopje (-4/2011)

Kuzey Makedonya takımında 17 numaralı formasıyla 18 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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