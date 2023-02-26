Daniel Awuni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Awuni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Awuni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Awuni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Awuni 13 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Awuni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Daniel Awuni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Awuni'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Awuni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Awuni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Awuni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Awuni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Awuni şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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