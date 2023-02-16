Daniel Barden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Barden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Barden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Barden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Barden 2 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Daniel James Barden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Barden Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Barden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Barden'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Barden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Barden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Barden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Barden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal U18

8 Kasım 2018 yılında Norwich U18

1 Temmuz 2019 yılında Norwich U21

12 Temmuz 2019 yılında Bury Town

31 Mayıs 2020 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2020 yılında Norwich

2 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

31 Mayıs 2022 yılında Norwich

13 Aralık 2022 yılında Maidstone

13 Ocak 2023 yılında Norwich

Daniel Barden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Barden şuan Norwich City takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Barden Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arsenal FC (-11/2018), Norwich City (11/2018-2020)

Galler U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U19 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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