Daniel Barnabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Barnabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Barnabas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Barnabas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Barnabas 8 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Barnabas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Barnabas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Barnabas'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Barnabas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Barnabas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2022 yılında Gombe United
1 Eylül 2022 yılında Kwara United
Daniel Barnabas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Barnabas şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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