Daniel Barrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Barrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Barrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Barrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Barrea 22 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Barrea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belgrano de Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Belgrano de Córdoba II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Barrea'nin Belgrano de Córdoba II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Barrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Barrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Barrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Barrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Belgrano II

Daniel Barrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Barrea şuan Belgrano de Córdoba II takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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