Daniel Bartl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bartl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bartl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bartl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bartl 5 Temmuz 1989 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Bartl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bartl Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Bartl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Bartl'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Bartl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Bartl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Bartl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bartl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ostrava B

1 Nisan 2009 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2010 yılında Caslav

1 Ocak 2011 yılında FC Hlucin

1 Temmuz 2011 yılında Viktoria Zizkov

1 Şubat 2014 yılında Mlada Boleslav

1 Eylül 2015 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2018 yılında Rakow

10 Eylül 2021 yılında Karvina

Daniel Bartl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bartl şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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