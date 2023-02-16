Daniel Batz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Batz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Batz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Batz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Batz 12 Ocak 1991 tarihinde Erlangen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Batz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Daniel Batz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Daniel Batz'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Batz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/DanielBatzDieOffizielleSeite

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Daniel Batz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Batz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Batz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Batz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Şubat 2005 yılında Nürnberg Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2008 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2009 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2010 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2011 yılında Freiburg

1 Temmuz 2015 yılında Chemnitzer FC

22 Ocak 2016 yılında SV Elversberg

1 Temmuz 2017 yılında Saarbrücken

Daniel Batz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Batz şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Adelsdorf (1996-2003), SpVgg Greuther Fürth (2003-01/2005), 1.FC Nürnberg (02/2005-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.