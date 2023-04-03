Daniel Baumgartner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Baumgartner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Baumgartner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Baumgartner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Baumgartner 1 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Baumgartner Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Baumgartner'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Baumgartner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Baumgartner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Karvina U19
Daniel Baumgartner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Baumgartner şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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MFK Karviná (2016 - )
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