Daniel Benzar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Benzar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Benzar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Benzar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Benzar 30 Aralık 1997 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dumitru Daniel Benzar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Benzar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Benzar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Benzar'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Benzar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Benzar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Benzar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Benzar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2015 yılında FCSB U21

21 Temmuz 2015 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2016 yılında FCSB U21

25 Ocak 2017 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2017 yılında FCSB U21

1 Temmuz 2017 yılında FCSB

1 Ocak 2018 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2018 yılında FCSB

5 Ocak 2019 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2019 yılında FCSB

18 Temmuz 2019 yılında FC Voluntari

20 Ağustos 2020 yılında FC Rapid 1923

23 Temmuz 2021 yılında SSU Poli

14 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ağustos 2022 yılında SSU Poli

Daniel Benzar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Benzar şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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