Daniel Bielica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bielica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bielica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bielica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bielica 30 Nisan 1999 tarihinde Zabrze şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Bielica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bielica Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 22 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Bielica'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Bielica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Bielica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Bielica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bielica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Gornik U19

1 Temmuz 2016 yılında Gornik II

22 Mart 2018 yılında Górnik Zabrze

9 Temmuz 2019 yılında Sandecja

31 Temmuz 2020 yılında Górnik Zabrze

12 Ağustos 2020 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2021 yılında Górnik Zabrze

Daniel Bielica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bielica şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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