Daniel Birligea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birligea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Birligea kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Birligea ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Birligea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birligea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Birligea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birligea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Birligea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Birligea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Birligea 19 Nisan 2000 tarihinde Brăila şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Daniel Bîrligea şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Birligea Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Birligea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Birligea'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Birligea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniel_birli9/

Daniel Birligea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Birligea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Birligea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Birligea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Palermo U19

26 Temmuz 2019 yılında Teramo

26 Ocak 2022 yılında CFR Cluj

Daniel Birligea kimdir

Daniel Birligea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Birligea şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cantera Ribolla (-08/2016), Palermo

Daniel Birligea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Birligea nereli

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