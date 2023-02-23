Daniel Birzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Birzu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Birzu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Birzu 28 Mayıs 2002 tarihinde Constanța şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Bîrzu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Birzu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Birzu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Birzu'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Birzu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Birzu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Birzu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Birzu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul U19

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Daniel Birzu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Birzu şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Birzu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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