Daniel Bjornkvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bjornkvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bjornkvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bjornkvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bjornkvist 8 Ocak 1989 tarihinde Sköllersta şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Lars Tommy Björnkvist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bjornkvist Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Daniel Bjornkvist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 8 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Bjornkvist'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Bjornkvist Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dajjebjornquist/

Daniel Bjornkvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Bjornkvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Bjornkvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bjornkvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2012 yılında BK Forward

15 Temmuz 2013 yılında Örebro SK

8 Ocak 2017 yılında AFC Eskilstuna

8 Ocak 2018 yılında Örebro SK

Daniel Bjornkvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bjornkvist şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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