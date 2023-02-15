Daniel Bjornkvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bjornkvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Bjornkvist kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Bjornkvist ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Daniel Bjornkvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bjornkvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Bjornkvist

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bjornkvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bjornkvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bjornkvist 8 Ocak 1989 tarihinde Sköllersta şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Lars Tommy Björnkvist şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bjornkvist Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Daniel Bjornkvist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 8 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Bjornkvist'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Bjornkvist Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dajjebjornquist/

Daniel Bjornkvistboyu ve yaşı kaç

Daniel Bjornkvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Bjornkvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Bjornkvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bjornkvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2012 yılında BK Forward

15 Temmuz 2013 yılında Örebro SK

8 Ocak 2017 yılında AFC Eskilstuna

8 Ocak 2018 yılında Örebro SK

Daniel Bjornkvist kimdir

Daniel Bjornkvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bjornkvist şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sköllersta IF, Örebro SK

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Bjornkvist nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Olle Edlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olle Edlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olle Edlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olle Edlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Lindelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lindelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Lindelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lindelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Gambos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gambos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Gambos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gambos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları