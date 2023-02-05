Daniel Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Borges 23 Mart 1993 tarihinde São José dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Borges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Borges Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Daniel Borges, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Borges'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında EC Vitória

31 Aralık 2013 yılında Botafogo-SP

4 Nisan 2014 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2014 yılında Botafogo-SP

1 Ocak 2015 yılında Atlético-PR

8 Haziran 2015 yılında Botafogo-SP

26 Ocak 2017 yılında Atlético-GO

1 Mayıs 2017 yılında Oeste FC-SP

18 Eylül 2018 yılında Mirassol-SP

27 Mart 2019 yılında CRB

30 Kasım 2019 yılında Mirassol-SP

13 Ağu 2020 yılında América-MG

1 Şubat 2021 yılında Mirassol-SP

26 Mayıs 2021 yılında Botafogo

31 Aralık 2021 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2022 yılında Botafogo

Daniel Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Borges şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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