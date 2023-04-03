Daniel Brice Ndouop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Brice Ndouop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Brice Ndouop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Brice Ndouop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Brice Ndouop 20 Mart 2002 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Brice Ndouop Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Brice Ndouop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Brice Ndouop'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Brice Ndouop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Brice Ndouop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Brice Ndouop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Brice Ndouop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında M'gladbach Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Düsseldorf Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Düsseldorf U17

1 Temmuz 2019 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2021 yılında Düsseldorf II

Daniel Brice Ndouop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Brice Ndouop şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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