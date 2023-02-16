Daniel Buballa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Buballa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Buballa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Buballa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Buballa 11 Mayıs 1990 tarihinde Bergisch Gladbach şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Buballa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini me(h)rsport GmbH & Co. KG yapmaktadır. Daniel Buballa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Buballa'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Buballa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/buballadaniel/?fref=ts

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Daniel Buballa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Buballa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Buballa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Buballa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında SV Roßbach/V.

11 Ocak 2011 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2012 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2014 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2021 yılında Viktoria Köln

Daniel Buballa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Buballa şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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