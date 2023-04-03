Daniel Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Cabral 14 Mayıs 2002 tarihinde Mesquita şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Cabral de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Cabral Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Daniel Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Cabral'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 30 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Cabral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/danielcabral5_/

Daniel Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Flamengo U20

Daniel Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Cabral şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Cabral Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Clube de Regatas do Flamengo (2017-2022)

Brezilya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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