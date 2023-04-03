Daniel Calugar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Calugar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Calugar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Calugar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Calugar 27 Ağustos 2003 tarihinde Turda şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Yasmin Călugăr şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Calugar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Calugar'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Calugar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Calugar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Calugar şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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