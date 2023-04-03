Daniel Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daniel Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Carrasco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.