Daniel Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Carrasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Carrasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Carrasco 24 Mart 2006 tarihinde Vila Nova de Famalicão şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Sarmento Carrasco şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Carrasco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Carrasco, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Carrasco'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Daniel Carrasco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/dcarrasco8/
Daniel Carrasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Carrasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Vitória SC Y
1 Temmuz 2019 yılında Vitória SC S15
1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2021 yılında FC Porto U17
Daniel Carrasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Carrasco şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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Daniel Carrasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U16 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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