Daniel Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Carrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Carrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Carrillo 2 Aralık 1995 tarihinde Barquisimeto, Lara şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Daniel José Carrillo Montilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Carrillo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Carrillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Carrillo'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Carrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Carrillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Carrillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Carrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Lara

4 Şubat 2021 yılında KuPS

17 Ocak 2023 yılında Alashkert

Daniel Carrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Carrillo şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Daniel Carrillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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