Daniel Carvajal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Carvajal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Carvajal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Carvajal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Carvajal 11 Ocak 1992 tarihinde Leganés şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Carvajal Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Carvajal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ginés Carvajal yapmaktadır. Daniel Carvajal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Daniel Carvajal'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Carvajal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DaniCarvajal92

http://www.instagram.com/dani.carvajal.2/

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http://www.facebook.com/danicarvajaloficial

Daniel Carvajal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Carvajal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Carvajal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Carvajal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında RM Kastilya

11 Temmuz 2012 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2013 yılında Real

Daniel Carvajal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Carvajal şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Carvajal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ADCR Lemans (1999-2002)

İspanya takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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