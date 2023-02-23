Daniel Celea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Celea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Celea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Celea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Celea 6 Temmuz 1995 tarihinde Braloştiţa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Marinel Celea şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Celea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Daniel Celea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Celea'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Celea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Celea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Celea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Celea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2013 yılında Sp. Rosiori

26 Şubat 2014 yılında ACSO Filiasi

1 Temmuz 2015 yılında Pandurii II

24 Ağustos 2016 yılında UTA BD

20 Şubat 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Pandurii

1 Temmuz 2018 yılında CS Mioveni

9 Ocak 2020 yılında Sepsi OSK

19 Ağustos 2020 yılında LKS Lodz

16 Şubat 2021 yılında Chindia

Daniel Celea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Celea şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.