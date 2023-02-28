Daniel Cifuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Cifuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Cifuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Cifuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Cifuentes 21 Nisan 1999 tarihinde Yumbo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Daniel Cifuentes Vergara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Cifuentes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Cifuentes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Cifuentes'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Cifuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Cifuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Cifuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Cifuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CD América

17 Mart 2022 yılında Racing Club

30 Ocak 2023 yılında FC Van

Daniel Cifuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Cifuentes şuan FC Van takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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