Daniel Congre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Congre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Congre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Congre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Congre 5 Nisan 1985 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Congre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Daniel Congre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Congre'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Congre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danielcongre3/

Daniel Congre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Congre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Congre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Congre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Toulouse

1 Temmuz 2012 yılında Montpellier

5 Temmuz 2021 yılında Dijon

Daniel Congre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Congre şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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