Daniel Csoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Csoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Csoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Csoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Csoka 4 Nisan 2000 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Csoka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Csoka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Csoka'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Csoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Csoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Csoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Csoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2017 yılında Wolves U18

1 Temmuz 2018 yılında Wolves U21

12 Ocak 2019 yılında Dunajska Streda

29 Temmuz 2019 yılında Wolves U21

12 Eylül 2020 yılında AFC Wimbledon

20 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

Daniel Csoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Csoka şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Csoka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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