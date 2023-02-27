Daniel Da Mota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Da Mota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Da Mota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Da Mota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Da Mota 11 Eylül 1985 tarihinde Ettelbrück şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alves da Mota şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Da Mota Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Da Mota, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Da Mota'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Da Mota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Da Mota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Da Mota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Da Mota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2008 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2017 yılında RFCU Luxembourg

9 Kasım 2020 yılında Sona

31 Mart 2021 yılında Calvina Sport

15 Temmuz 2021 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2022 yılında E. Ettelbrück

Daniel Da Mota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Da Mota şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Da Mota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Feulen (1995-2000), Etzella Ettelbruck (2000-2005)

Lüksemburg takımında 9 numaralı formasıyla 2 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 101 maçta 7 gol atmıştır.

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