Daniel Danu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Danu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Danu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Danu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Danu 26 Ağustos 2002 tarihinde Bălți şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Danu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IHS SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Daniel Danu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Danu'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Danu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danud16/

Daniel Danu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Danu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Danu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Danu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2017 yılında Zaria Bălți U19

1 Temmuz 2018 yılında Zaria Balti

1 Temmuz 2020 yılında FC Bălți

Daniel Danu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Danu şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Danu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zaria Bălți

Moldova U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Moldova U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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