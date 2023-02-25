Daniel De Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel De Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel De Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel De Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel De Silva 6 Mart 1997 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avustralya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Peter De Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel De Silva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel De Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel De Silva'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel De Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel De Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel De Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel De Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FW

1 Ocak 2013 yılında Perth Glory U21

1 Temmuz 2013 yılında Perth Glory

26 Ağustos 2015 yılında Roda JC

18 Ocak 2017 yılında Perth Glory

7 Temmuz 2017 yılında Central Coast

25 Temmuz 2018 yılında Sydney FC

30 Haziran 2019 yılında Central Coast

1 Temmuz 2021 yılında Macarthur

Daniel De Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel De Silva şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel De Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS RomaPerth Glory

Avustralya U23 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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