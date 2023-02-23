Daniel Dimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Dimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Dimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Dimov 21 Ocak 1989 tarihinde Shabla şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Димов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Dimov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GPA Turkey yapmaktadır. Daniel Dimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 27 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Dimov'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Dimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Dimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Dimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Dimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Cherno More

1 Ocak 2011 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2014 yılında M. Petah Tikva

16 Temmuz 2015 yılında Denizlispor

12 Temmuz 2016 yılında Manisaspor

14 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2018 yılında Cherno More

7 Ağustos 2018 yılında Boluspor

27 Ağustos 2019 yılında Cherno More

Daniel Dimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Dimov şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Dimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cherno More Varna

Bulgaristan takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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