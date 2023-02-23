Daniel Dinca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dinca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Dinca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Dinca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Dinca 24 Temmuz 2004 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Ionuț Dincă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Dinca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Dinca'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Dinca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Dinca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Dinca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Dinca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2022 yılında Ripensia

Daniel Dinca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Dinca şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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