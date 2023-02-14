Daniel Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Dos Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Dos Santos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Dos Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Dos Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Dos Santos 29 Aralık 2002 tarihinde Covilhã şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Dos Santos Correia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Dos Santos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Daniel Dos Santos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Dos Santos'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Dos Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dossantoss27/

Daniel Dos Santosboyu ve yaşı kaç

Daniel Dos Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Dos Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Dos Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Dos Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21

11 Mart 2021 yılında FC Thun

Daniel Dos Santos kimdir

Daniel Dos Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Dos Santos şuan FC Thun takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Dos Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Dos Santos nereli

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