Daniel Dosca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dosca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Dosca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Dosca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Dosca 20 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Dosca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Dosca'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Dosca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/doscadanik10/

Daniel Dosca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Dosca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Dosca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Dosca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dacia Buiucani

Daniel Dosca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Dosca şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Dosca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U19 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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