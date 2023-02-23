Daniel Dudzinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dudzinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Dudzinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Dudzinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Dudzinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dudzinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Dudzinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dudzinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Dudzinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Dudzinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Dudzinski 7 Mart 2002 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Dudziński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Dudzinski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Dudzinski'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Dudzinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Dudzinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Dudzinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Dudzinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lubin U19

1 Nisan 2019 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2022 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2023 yılında Zaglebie Lubin

Daniel Dudzinski kimdir

Daniel Dudzinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Dudzinski şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oranje Sport Poznań, AP Reissa Poznań, Zagłębie Lubin

Daniel Dudzinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Dudzinski nereli

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