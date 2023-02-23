Daniel Dziwniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dziwniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Dziwniel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Dziwniel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Dziwniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dziwniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Dziwniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dziwniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Dziwniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Dziwniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Dziwniel 19 Ağustos 1992 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Dziwniel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Dziwniel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Daniel Dziwniel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Dziwniel'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Dziwniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Dziwniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Dziwniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Dziwniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Offenbach U17

1 Temmuz 2009 yılında Offenbach U19

1 Temmuz 2011 yılında K. Offenbach II

1 Temmuz 2012 yılında K. Offenbach

1 Temmuz 2013 yılında Ruch Chorzow

15 Ocak 2015 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2016 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

25 Ağustos 2020 yılında Sandecja

12 Temmuz 2021 yılında Gornik Leczna

Daniel Dziwniel kimdir

Daniel Dziwniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Dziwniel şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eintracht Frankfurt(-2008), Kickers Offenbach(2008-2011)

Daniel Dziwniel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Dziwniel nereli

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