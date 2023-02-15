Daniel Eid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Eid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Eid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Eid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Eid 14 Ekim 1998 tarihinde Ulsteinvik şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Fritz Eid şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Eid Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Daniel Eid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Eid'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Eid Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Eid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Eid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Eid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2017 yılında IL Hødd

24 Ocak 2020 yılında Sogndal IL

14 Ocak 2022 yılında Norrköping

Daniel Eid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Eid şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IL Hødd

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.