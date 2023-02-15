Daniel Eliasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Eliasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Eliasson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Eliasson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Eliasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Eliasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Eliasson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Eliasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Eliasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Eliasson 24 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Eliasson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Eliasson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Eliasson'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Eliassonboyu ve yaşı kaç

Daniel Eliasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Eliasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Daniel Eliasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Eliasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Hudiksvalls FF

1 Ocak 2020 yılında Täby FK

8 Ocak 2022 yılında Gefle

Daniel Eliasson kimdir

Daniel Eliasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Eliasson şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Eliasson nereli

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