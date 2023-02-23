Daniel Enqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Enqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Enqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Enqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Enqvist 17 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Enqvist Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Enqvist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Enqvist'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Enqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Enqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Enqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Enqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Åtvidaberg U19

1 Ocak 2020 yılında Åtvidabergs FF

29 Ocak 2021 yılında Pargas IF

12 Ocak 2023 yılında IFK Mariehamn

Daniel Enqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Enqvist şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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