Daniel Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Farkas 13 Ocak 1993 tarihinde Senta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Данијел Фаркаш şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Farkas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Daniel Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Farkas'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2012 yılında Spartak

17 Şubat 2017 yılında Mezőkövesd

4 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

Daniel Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Farkas şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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