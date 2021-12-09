Beşiktaş'ta bugün teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gündeme yeni isimler gelmeye başladı. Deneyimli çalıştırıcı Daniel Farke'nin de siyah beyazlı kulüple anlaşma sağladığı haberleri öne sürüldü. Bunun üzerine taraftarlar internet arama motorlarında Daniel Farke kimdir, nereli, kaç yaşında? Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

DANİEL FARKE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 Eki 1976 tarihinde Almanya'nın Steinhausen 1994 yılında Paderborn-Neuhaus takımı ile profesyonel olarak futbol oynamaya başladı. Tüm kariyerinde Almanya'nın alt liglerinde çeşitli takımlarında top koşturan Farke'nin futbolculuk istatistikleri şu şekilde:

SV Lippstadt 08: 146 maç, 87 gol

SV Wilhelmshaven: 57 maç, 27 gol

SV Meppen: 24 maç, 5 gol

SC Paderborn 07: 19 maç, 1 gol

Bonner SC: 10 maç, 4 gol

Toplam: 256 maç 124 gol

DANİEL FARKE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerine Almanya'da başlayan Farke, alt liglerde belli bir süre görev aldıktan sonra Borussia Dortmund'un ikinci takımını çalıştırmaya başladı ve burada 2 yıl görev yaptı. Sonrasında takımıyla olan sözleşmesini yenilemeyen Alman teknik direktör İngiltere Championship'te mücadele eden Norwich City ile anlaştı. 2018-19 sezonu sonunda İngiliz ekibi ile Premier Lig'e çıkan Alman çalıştırıcı 2019-20 sezonu sonunda yeniden alt lige döndü. Sonrasında kulübün puan rekorunu kırarak takımıyla yeniden üst lige çıkan Farke, 6 Kasım'da takımıyla olan sözleşmesini sonlandırmıştı.