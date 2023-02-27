Daniel Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Ferreyra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Daniel Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Ferreyra 22 Ocak 1982 tarihinde San Nicolás de los Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Andrés Ferreyra Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Ferreyra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Ferreyra'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Ferreyra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dandresferreyra

http://www.instagram.com/danielandresferreyra/

Daniel Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında River Plate II

1 Ocak 2003 yılında Rosario Central

1 Ocak 2005 yılında Candelaria

1 Ocak 2006 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2009 yılında José Gálvez

1 Ocak 2011 yılında César Vallejo

1 Ocak 2013 yılında UTC

1 Ocak 2015 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2016 yılında Sport Boys

1 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2020 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

Daniel Ferreyra kimdir

Daniel Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Ferreyra şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Ferreyra nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Joseph Ngwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ngwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joseph Ngwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ngwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Cantoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cantoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Cantoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cantoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi