Daniel Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Ferreyra 22 Ocak 1982 tarihinde San Nicolás de los Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Andrés Ferreyra Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Ferreyra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Ferreyra'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Ferreyra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dandresferreyra

http://www.instagram.com/danielandresferreyra/

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Daniel Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında River Plate II

1 Ocak 2003 yılında Rosario Central

1 Ocak 2005 yılında Candelaria

1 Ocak 2006 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2009 yılında José Gálvez

1 Ocak 2011 yılında César Vallejo

1 Ocak 2013 yılında UTC

1 Ocak 2015 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2016 yılında Sport Boys

1 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2020 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

Daniel Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Ferreyra şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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