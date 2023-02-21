Daniel Finek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Finek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Finek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Finek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Finek 25 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Finěk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Finek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Finek'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Finek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Finek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Finek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Finek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2018 yılında Hradec Kralove

8 Temmuz 2019 yılında Varnsdorf

31 Aralık 2019 yılında Hradec Kralove

26 Temmuz 2021 yılında Chlumec n/Cidl.

31 Aralık 2022 yılında Hradec Kralove

Daniel Finek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Finek şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Finek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Nepolisy (2008)SK Převýšov (2008 - 2010)FK Chlumec nad Cidlinou (2010 - 2011)RMSK Cidlina Nový Bydžov (2011 - 2014)FC Hradec Králové (2014 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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