Daniel Finns Matthiasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Finns Matthiasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Finns Matthiasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Finns Matthiasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Finns Matthiasson 21 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Finns Matthiasson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leiknir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Leiknir Reykjavík takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Finns Matthiasson'nin Leiknir Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Finns Matthiasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Finns Matthiasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Finns Matthiasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Finns Matthiasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2017 yılında KB

20 Temmuz 2017 yılında Leiknir

11 Mayıs 2022 yılında Stjarnan

17 Şubat 2023 yılında Leiknir

31 Aralık 2023 yılında Stjarnan

Daniel Finns Matthiasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Finns Matthiasson şuan Leiknir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Daniel Finns Matthiasson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.