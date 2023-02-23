Daniel Florea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Florea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Florea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Florea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Florea 17 Nisan 1988 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Constantin Florea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Florea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Daniel Florea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Florea'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Florea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Florea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Florea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Florea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Farul Constanta

1 Temmuz 2009 yılında Callatis

1 Temmuz 2010 yılında Delta Tulcea

1 Temmuz 2013 yılında Concordia

1 Temmuz 2015 yılında Astra Giurgiu

13 Eylül 2017 yılında UTA Arad

1 Ocak 2018 yılında Chindia

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

Daniel Florea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Florea şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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