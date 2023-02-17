Daniel Francis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Francis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Francis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Francis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Francis 27 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Francis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Francis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Francis'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Francis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Francis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Francis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Francis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2022 yılında FC Bayern II

5 Ağu 2022 yılında A. Klagenfurt

30 Haziran 2023 yılında FC Bayern II

Daniel Francis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Francis şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Francis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hearts Abuja (- 2022)

Nijerya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.