Daniel Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Franco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Franco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Franco 15 Temmuz 1991 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alejandro Franco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Franco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Carracedo yapmaktadır. Daniel Franco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Franco'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2013 yılında Almagro

1 Temmuz 2013 yılında Argentinos U20

9 Temmuz 2013 yılında Los Andes

30 Haziran 2014 yılında Argentinos U20

20 Ocak 2015 yılında San Martín (SJ)

22 Şubat 2017 yılında Brown Adrogué

5 Ağustos 2017 yılında Sud America

14 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

8 Ocak 2020 yılında Oriente P.

4 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

Daniel Franco kimdir

Daniel Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Franco şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensores de Belgrano

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Daniel Franco nereli

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