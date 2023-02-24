Daniel Gadzhev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gadzhev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gadzhev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gadzhev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gadzhev 21 Haziran 1985 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Христов Гаджев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gadzhev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Gadzhev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Gadzhev'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Gadzhev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gadzhev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Gadzhev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gadzhev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Montana

1 Temmuz 2012 yılında Lok. Sofia

1 Mart 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında Lok. Sofia

1 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2016 yılında Spartak Pleven

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2017 yılında Montana

18 Temmuz 2017 yılında Botev Vratsa

17 Ağustos 2021 yılında Yantra

Daniel Gadzhev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gadzhev şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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