Daniel Genov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Genov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Genov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Genov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Genov 19 Mayıs 1989 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Недялков Генов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Genov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Genov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Genov'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Genov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Genov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Genov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Genov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Kom Berkovitsa

1 Ocak 2011 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2011 yılında Simurq

1 Haziran 2012 yılında Inter Baku

31 Ocak 2014 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2015 yılında Botev Plovdiv

14 Ocak 2016 yılında Pirin

1 Temmuz 2016 yılında Montana

13 Ağustos 2017 yılında EN Paralimniou

1 Ağustos 2018 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2021 yılında Beroe

1 Temmuz 2022 yılında Botev Vratsa

Daniel Genov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Genov şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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