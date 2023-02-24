Daniel Gichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gichev 21 Kasım 2004 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Петров Гичев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gichev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini U Sport yapmaktadır. Daniel Gichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Gichev'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Gichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Gichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gichev şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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