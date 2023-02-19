Daniel Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Gomez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gomez 16 Ağu 1998 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur.  Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Felipe Gómez Herrera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gomez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Gomez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Gomez'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Gomezboyu ve yaşı kaç

Daniel Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2021 yılında Patriotas

Daniel Gomez kimdir

Daniel Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gomez şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Gomez nereli

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